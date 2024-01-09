В Эквадоре восстание преступных группировок: на улицах убивают полицейских, президент задействовал армию

В Эквадоре власти объявили о "внутреннем вооруженном конфликте"

В Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта из-за побега из тюрьмы одного из самых известных главарей наркобанд страны Адольфо Масиаса, а также лидера преступной группировки "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико. После этого вооруженные люди по всей стране устроили перестрелки с полицией.

Как сообщает El Universo, в городе Гуякиль в прямом эфире группа преступников ворвалась в студию местного телеканала TC Television и взяла людей в заложники.

При этом злоумышленники заявили, что у них есть с собой взрывчатка, а на заднем плане были слышны выстрелы.

На одной из видеозаписей, злоумышленники заставили заложников передать их требования, которые сводятся к тому, чтобы тот отдал приказ убрать силовиков из улиц. Сообщается, что полиция уже провела операцию по задержанию злоумышленников, а студия была зачищена.

Кроме того, в некоторых тюрьмах поднялись бунты, в ходе которых охрана была взята в заложники. В сети уже появились видео, на которых показаны эпизоды казней тюремного персонала.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил режим ЧП, после чего отдал указ военным нейтрализировать преступные группировки. В его указе перечислены названия около 20 крупнейших местных и международных банд, в составе некоторых из них могут находиться десятки тысяч человек.

Как сообщалось ранее, ситуация накаляется и на другой стороне планеты — так КНДР в течение нескольких дней обстреливала морскую границу Южной Кореи, что стало одной из наиболее заметных эскалаций за последние десятилетия.