В Еквадорі повстання злочинних угруповань: на вулицях вбивають поліцейських, президент задіяв армію

В Еквадорі влада оголосила про "внутрішній збройний конфлікт"

В Еквадорі введено режим внутрішнього збройного конфлікту через втечу з в’язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса, а також лідера злочинного угрупування "Лос Лобос" Фабрісіо Колон Піко. Після цього озброєні люди по всій країні влаштували стрілянину з поліцією.

Як повідомляє El Universo, у місті Гуякіль у прямому ефірі група злочинців увірвалася до студії місцевого телеканалу TC Television і взяла людей у заручники.

При цьому зловмисники заявили, що у них є вибухівка, а на задньому плані були чутні постріли.

На одному з відеозаписів, зловмисники змусили заручників передати їхні вимоги, які зводяться до того, щоб той наказав прибрати силовиків з вулиць. Повідомляється, що поліція вже провела операцію із затримання зловмисників, а студію було зачищено.

Крім того, у деяких в’язницях піднялися бунти, під час яких охорона була взята до заручників. У мережі вже з’явилися відео, на яких показані епізоди страт тюремного персоналу.

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив режим НП, після чого наказав військовим нейтралізувати злочинні угруповання. У його указі перераховано назви близько 20 найбільших місцевих та міжнародних банд, у складі деяких з них можуть бути десятки тисяч осіб.

Як повідомлялося раніше, ситуація загострюється і на іншому боці планети — так КНДР протягом кількох днів обстрілювала морський кордон Південної Кореї, що стало однією з найпомітніших ескалацій за останні десятиліття.