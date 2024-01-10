"Черепашки ниндзя прятались от ТЦК": секретный тоннель хасидов под Нью-Йорком взбудоражил сеть (видео)

Видео из Нью-Йорка разелетаются по сети

В Нью-Йорке хасиды вырыли огромный тоннель под синагогой. Местным жителям, которые говорили, что слышат голоса из-под земли, сначала не верили, но теперь все встало на свои места.

Об этом сообщают местные СМИ. По одной версий журналистов, сделано это было для увеличения площади синагоги, по другой — чтобы собираться в ней во время пандемии коронавируса.

Как пишет The New York Post, его копали в течение почти года. Тоннель представляет собой подземный переход длинной 15 метров и высотой 1 метр. Он соединял штаб-квартиру движения Хабад-Любавич, где находится синагога, с небольшим соседним зданием, где раньше располагалась миква — помещение для ритуального омовения. После того как правоохранители обнаружили тоннель группа хасидов вступила с ними в стычку, пытаясь воспрепятствовать залитию тоннеля бетоном.

Стоит отметить, что еще в начале декабря житель Нью-Йорка Ричард Строчер писал на своей странице в Twitter, что слышит идиш из-под земли, но ему тогда не верили. Теперь он иронично требует извинений.

В сети, к слову, уже распространяться множество видео с места событий. Некоторые из них разлетелись на мемы.

В комментариях под видео люди активно комментируют инцидент — большинство с юмором.

Напомним, ранее мы писали о том, что тысячи хасидов в Умани одновременно помолились за Украину.