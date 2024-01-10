"Черепашки ніндзя ховалися від ТЦК": Таємний тунель хасидів під Нью -Йорком розбурхав мережу (відео)

Відео з Нью-Йорка розлітаються по мережі

У Нью-Йорку хасиди викопали величезний тунель під синагогою. Місцевим мешканцям, які казали, що чують голоси з-під землі, спочатку не вірили, але тепер усе стало на свої місця.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За однією версією журналістів, це було зроблено для збільшення площі синагоги, за іншою — щоб збиратися в ній під час пандемії коронавірусу.

Як пише The New York Post, його копали протягом майже року. Тунель є підземним перехідом довжиною 15 метрів і висотою 1 метр. Він поєднував штаб-квартиру руху Хабад-Любавич, де знаходиться синагога, з невеликою сусідньою будівлею, де раніше розташовувалась міква — приміщення для ритуального обмивання. Після того, як правоохоронці виявили тунель, група хасидів вступила з ними в сутичку, намагаючись перешкодити залиттю тунелю бетоном.

Варто зазначити, що ще на початку грудня мешканець Нью-Йорка Річард Строчер писав на своїй сторінці у Twitter, що чує їдиш із-під землі, але йому тоді не вірили. Тепер він іронічно потребує вибачень.

У мережі, до речі, вже поширюватиметься безліч відео з місця подій. Деякі з них розлетілися на меми.

У коментарях під відео люди активно коментують інцидент — більшість із гумором.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тисячі хасидів в Умані одночасно помолилися за Україну.