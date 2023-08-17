Україна переживає недаремно: названо кількість хасидів, які збираються до Умані

В Україні бояться провокацій

Число хасидів-поломників, які щорічно з’їжджаються до Умані для святкування нового року, обчислюється десятками тисяч. В Україні нервують через це.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, за оцінками Державної служби України з етнополітики та свободи совісті більше, 30 тисяч паломників-хасидів мають намір приїхати у вересні до Умані на Рош ха-Шана.

"Незважаючи на наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від паломництва в Умань, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок. Природно, що приїзд такої кількості паломників до воюючої країни вимагає серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших заходів з боку державних органів", — зазначають у відомстві.

При цьому мер Умані Ірина Плетньова зазначила, що убезпечити укриттями від обстрілів таку кількість людей, до того ж сконцентрованих на відносно малій площі, практично неможливо. Проте, наголошується, що і центральні, і місцеві органи влади накопичили значний досвід організації паломництва та зуміли врегулювати питання, які здавалися нерозв’язними.

Тут слід нагадати, що днями посол України в Ізраїлі висловив побоювання, що росія може вдатися до провокацій з приводу ізраїльських паломників-хасидів.

"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити кілька ракет у скупчення людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО. Подивіться, що сталося в Дніпрі вночі. Ми не можемо навіть усі великі міста захистити", – сказав тоді Корнійчук у коментарі LIGA.net.

Він також нагадав, що минулого року росіяни вже обстрілювали Умань до та після святкування хасидами Рош Га-Шана.

Раніше ми писали про те, що до Умані вже почали прибувати хасиди, але їм заборонили продавати алкоголь та петарди.