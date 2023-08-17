Украина переживает не зря: названо число хасидов, которые собираются в Умань

В Украине боятся провокаций

Число хасидов-поломников, которые ежегодно съезжаются в Умань для празднования нового года, исчисляется десятками тысяч. В Украине нервничают из-за этого.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, по оценкам Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести более, 30 тысяч паломников-хасидов намерены приехать в сентябре в Умань на Рош ха-Шана.

"Несмотря на настойчивые рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг. Естественно, что приезд такого количества паломников в воюющую страну требует серьезных мер безопасности, логистических, медико-санитарных и других мер со стороны государственных органов", — отмечают в ведомстве.

При этом, мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что обезопасить укрытиями от обстрелов такое количество людей, к тому же сконцентрированных на относительно малой площади, практически невозможно. Однако, отмечается, что и центральные, и местные органы власти накопили значительный опыт организации паломничества и сумели урегулировать вопросы, которые казались неразрешимыми.

Тут следует напомнить, что на днях посол Украины в Израиле высказал свое опасение, что россия может прибегнуть к провокациям по поводу израильских паломников-хасидов.

"Я не исключаю ситуации, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО. Посмотрите, что произошло в Днепре ночью. Мы не можем даже все крупные города оградить", – сказал тогда Корнийчук в комментарии LIGA.net.

Он также напомнил, что в прошлом году россияне уже обстреливали Умань до и после празднования хасидами Рош Га-Шана.

Ранее мы писали о том, что в Умань уже начали прибывать хасиды, но им запретили продавать алкоголь и петарды.