Тисячі хасидів в Умані одночасно помолилися за Україну (відео)

Неймовірне видовище зняли на вулицях міста

В Умані хасиди відзначають Рош ха-Шана — іудейський Новий рік (5784 за іудейським календарем), у зв’язку з чим у місто прибула велика кількість паломників з різних куточків світу. Під час святкування тисячі хасидів одночасно помолилися за Україну та просили у Бога про мир у країні.

Один із віруючих розповів, для якнайшвидшої перемоги України у війні президенту Володимиру Зеленському треба приїхати на могилу до цадика Нахмана і молитися. Про це пише "Суспільне", публікуючи відповідні фото та відео з місця подій.

"Якщо Володимир Зеленський приїде сюди і молитиметься тут, якщо він хоче, щоб українські люди, українські військові перемогли у цій війні, приїжджайте сюди і моліться Богу. І вам обіцяю я, і рабі Нахман обіцяє — ви виграєте війну", — сказав він.

В Об’єднаній єврейській громаді України пояснили, що молитва називається Тікун а-Клалі.

"Також відбулася молитва за мир в Україні. Тикун а-Клалі (буквальний переклад: "всеосяжне виправлення") — це масова молитва, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи. Цю збірку відкрив світові раббі Нахман з Брацлава, до могили якого щороку приїжджають його послідовники — брацлавські хасиди", — розповіли в громаді.

У молитві взяло участь близько 10 тисяч паломників.

Для довідки: з 15 по 17 вересня на могилі цадика Нахмана та у приміщеннях синагог міста Умань проводяться культові заходи з нагоди святкування брацлавськими хасидами Рош га-Шана (Новий 5784 за юдейським календарем).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у зв’язку з масовим приїздом хасидів, в Умані з 11 вересня запрацював особливий режим в’їзду, виїзду та пересування в межах міста.