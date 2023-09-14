Їдуть десятками тисяч попри війну. Як виглядає Рош га-Шана в Умані

Місто очікує близько 30 тисяч паломників

До Умані у Черкаській області попри війну продовжують масово з'їжджатися паломники-хасиди на святкування Рош га-Шана. Станом на цю добу, до міста вже з'їхалися 22 тисячі прочан, паломники все продовжують прибувати. Минулого року до Умані приїжджали 29 тисяч хасидів. Не зупиняє навіть дорога у декілька діб та небезпека ракетних обстрілів, адже місто вже постраждало від російської атаки.

"Телеграф" розповідає, що відомо про святкування Рош га-Шана в умовах війни і чи дотримуються паломники обмежень, пов'язаних із воєнним станом:

Чому Умань?

Хасиди масово приїздять до Умані на єврейський новий рік, щоб вшанувати рабі Нахмана із Брацлава (1772-1810). Саме до Умані перед смертю переїхав Нахман, він хотів бути похований там, де поховані євреї-жертви різних часів, були жертви різанини часів Коліївщини. Хасиди вірять: якщо на новий рік приїхати до могили вчителя, весь рік будеш щасливим.

Святкування в умовах війни (фото, відео)

До Умані на період святкування Рош га-Шана прибули поліцейські з Ізраїлю, які разом з українськими поліцейськими несуть службу в місцях паломництва хасидів, повідомляє МВС України. Також з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки на період з 12 по 19 вересня розгорнуто зведений загін ГУ ДСНС України у Черкаській області.

Залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки. У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.

Водночас у мережі шириться відео про те, що залишили після себе в автобусі паломники, що добиралися на ньому до Умані.

Безпекова ситуація

Хоча, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від паломництва до Умані з огляду на ризики ракетних та дронових атак, це не дуже зупиняє всіх охочих.

В Умані на період святкування Рош га-Шана запровадять особливий режим вʼїзду та виїзду пересування громадян. Забороняється вʼїзд транспортних засобів з деяких доріг, а на інших рух транспортних засобів забезпечується з посиленим контрольно-пропускним режимом. В районі паломництва будуть діяти заборони на продаж і використання певних груп товарів.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав місцевих жителів та приїжджих бути максимально пильними, належно реагувати на повітряні тривоги, дотримуватися правил безпеки та не піддаватися на ворожі маніпуляції. За словами начальника Черкаської ОВА, ситуація в Умані стабільна та контрольована. В ОВА також нагадали, що комендантська година з 00:00 до 4:00 діє для всіх.

"Черкащина — гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням", — зазначив Табурець.

Як повідомляв "Телеграф", в Умань вже приїхали тисячі хасидів, у місті особливий режим.