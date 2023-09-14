Едут десятками тысяч, несмотря на войну. Как выглядит Рош Ха-Шана в Умани

Город ожидает около 30 тысяч паломников

В Умань в Черкасской области, несмотря на войну, продолжают массово съезжаться паломники-хасиды на празднование Рош Ха-Шана. По состоянию на эти сутки, в город уже съехались 22 тысяч паломников, паломники все продолжают прибывать. В прошлом году в Умань приезжали 29 тысяч хасидов. Не останавливает даже дорога в несколько суток и опасность ракетных обстрелов, город уже пострадал от российской атаки.

"Телеграф" рассказывает, что известно о праздновании Рош Ха-Шана в условиях войны и соблюдают ли паломники ограничений, связанных с военным положением:

Почему Умань?

Хасиды массово приезжают в Умань на еврейский новый год, чтобы почтить раби Нахмана из Брацлава (1772-1810). Именно в Умань перед смертью переехал Нахман, он хотел быть похоронен там, где похоронены евреи-жертвы разных времен, были жертвы резни времен Колиивщины. Хасиды верят: если на новый год приехать в могилу учителя, весь год будешь счастлив.

Празднование в условиях войны (фото, видео)

В Умань на период празднования Рош Ха-Шана прибыли полицейские из Израиля, которые вместе с украинскими полицейскими несут службу в местах паломничества хасидов, сообщает МВД Украины. Также с целью обеспечения пожарной и техногенной безопасности на период с 12 по 19 сентября развернут возведенный отряд ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области.

Привлечены передвижные пункты управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки. В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

В то же время в сети распространяется видео о том, что оставили после себя в автобусе добиравшиеся на нем до Умани паломники.

Безопасная ситуация

Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил хасидов воздержаться от паломничества в Умань, учитывая риски ракетных и дроновых атак, это не очень останавливает всех желающих.

В Умани на период празднования Рош Ха-Шана будет введен особый режим въезда и выезда передвижения граждан. Запрещается въезд транспортных средств по некоторым дорогам, а на других движение транспортных средств обеспечивается с усиленным контрольно-пропускным режимом. В районе паломничества будут действовать запреты на продажу и использование некоторых групп товаров.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец призвал местных жителей и приезжих быть максимально бдительными, реагировать на воздушные тревоги, соблюдать правила безопасности и не поддаваться на вражеские манипуляции. По словам начальника Черкасской ОВА, ситуация в Умани стабильная и контролируемая. В ОВА также напомнили, что комендантский час с 00:00 до 4:00 действует для всех.

"Черкащина — гостеприимная область, однако в нашей стране продолжается война. Весь комплекс предпринимаемых мер по безопасности местных жителей и приезжих. Прошу к этому относиться с пониманием", — отметил Табурец.

Как сообщал "Телеграф", в Умань уже приехали тысячи хасидов, в городе особый режим.