Несмотря на возможный запрет: В Умань уже приехали тысячи хасидов, в городе особый режим

Рош ха-Шан празднуют в период с 12 по 19 сентября

Умань готовится к приему хасидов, которые традиционно приезжают в сентябре на празднование на иудейский Новый год (Рош ха-Шана). Еще недавно Украина обещала принять меры в отношении Израиля и запретить гражданам страны посещать город.

О подготовке к приему хасидов заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он уточнил, что с 11 сентября в городе заработал особый режим въезда, выезда и передвижения по городу.

"Функционируют девять пропускных пунктов. Процедуры контроля, как и в прошлом году. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули.

Несмотря на предостережения как на уровне дипломатических служб, так и ОВА сейчас имеем уже более трех тысяч паломников", — уточнил он.

Чиновник напомнил, что сейчас в Украине идет война и приезжие должны относиться с пониманием к ситуации.

К приезду иностранных гостей в микрорайоне паломничества уже запретили продажу алкоголя, пиротехники и пневматического оружия.

Рош ха-Шан празднуют в период с 12 по 19 сентября. Это 5784 Новый год по иудейскому календарю.

Во второй половине августа украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что наша страна может ограничить въезд хасидов в страну. В своем заявлении он обратил внимание на то, что наши граждане сталкиваются с проблемами во время въезда в Израиль и такой шаг от Киева будет ответной мерой. Дипломат обещал, что решение будет принято в ближайшие дни, но, как показывает ситуация, въезд паломникам не запретили.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль заподозрили в слежке на пользу россии.