Не потерпим унижения своих граждан: в Украине пригрозили Израилю "санкциями" против хасидов
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Украина нашла способ ответить Израилю
Если Израиль не прекратит депортацию украинцев со своей территории, то Украина запретит израильтянам посещать Умань на иудейский Новый год (Рош га-Шана).
С таким заявлением выступило посольство Украины в Израиле.
Как заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, он считает унижением то, с какими проблемами сталкиваются украинцы во время въезда в Израиль.
"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы остановим действие двух двусторонних соглашений о безвизовом режиме, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на столе нашего правительства", – сказал Корнийчук.
Он напомнил, что Украине придется приложить большие усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, в то время как израильское правительство оскорбляет наших граждан.
"Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в решение текущего положения дел", – завершил он.
Ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль заподозрили в слежке на пользу россии.