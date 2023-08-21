Не потерпим унижения своих граждан: в Украине пригрозили Израилю "санкциями" против хасидов

Украина нашла способ ответить Израилю

Если Израиль не прекратит депортацию украинцев со своей территории, то Украина запретит израильтянам посещать Умань на иудейский Новый год (Рош га-Шана).

С таким заявлением выступило посольство Украины в Израиле.

Как заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, он считает унижением то, с какими проблемами сталкиваются украинцы во время въезда в Израиль.

"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы остановим действие двух двусторонних соглашений о безвизовом режиме, как это предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на столе нашего правительства", – сказал Корнийчук.

Он напомнил, что Украине придется приложить большие усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, в то время как израильское правительство оскорбляет наших граждан.

"Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в решение текущего положения дел", – завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль заподозрили в слежке на пользу россии.