Незважаючи на можливу заборону: В Умань вже приїхали тисячі хасидів, у місті особливий режим

Рош ха-Шан святкують у період з 12 по 19 вересня

Умань готується до прийому хасидів, які традиційно приїжджають у вересні на святкування юдейського Нового року (Рош ха-Шана). Ще нещодавно Україна обіцяла вжити заходів щодо Ізраїлю та заборонити громадянам країни відвідувати місто.

Про підготовку до прийому хасидів заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він уточнив, що з 11 вересня у місті запрацював особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом.

"Функціонують дев’ять пропускних пунктів. Процедури контролю, як і минулого року. Правоохоронці несуть службу у посиленому режимі. Задіяно піші патрулі.

Незважаючи на застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВА, зараз маємо вже понад три тисячі паломників", — уточнив він.

Чиновник нагадав, що зараз в Україні йде війна і приїжджі мають ставитись із розумінням до ситуації.

До приїзду іноземних гостей у мікрорайоні паломництва вже заборонили продаж алкоголю, піротехніки та пневматичної зброї.

Рош ха-Шан святкують у період з 12 по 19 вересня. Це 5784 Новий рік за юдейським календарем.

У другій половині серпня український посол Ізраїлю Євген Корнійчук заявляв, що наша країна може обмежити в’їзд хасидів до країни. У своїй заяві він звернув увагу на те, що наші громадяни стикаються з проблемами під час в’їзду до Ізраїлю і такий крок від Києва буде заходом у відповідь. Дипломат обіцяв, що рішення буде ухвалено найближчими днями, але, як свідчить ситуація, в’їзд паломникам не заборонили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль запідозрили у стеженні на користь Росії.