Не будемо терпіти приниження своїх громадян: в Україні пригрозили Ізраїлю "санкціями" проти хасидів

Україна знайшла спосіб відповісти Ізраїлю

Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців зі своєї території, Україна заборонить ізраїльтянам відвідувати Умань на іудейський Новий рік (Рош га-Шана).

Із такою заявою виступило посольство України в Ізраїлі.

Як заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, він вважає приниженням те, з якими проблемами стикаються українці під час в’їзду до Ізраїлю.

"Уряд України не буде терпіти приниження своїх громадян під час в’їзду до Ізраїлю. Ми зупинимо дію двох двосторонніх угод про безвізовий режим, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант лежить на столі нашого уряду", – сказав Корнійчук.

Він нагадав, що Україні доведеться докласти великих зусиль, щоби прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, тоді як ізраїльський уряд ображає наших громадян.

"Якщо Ізраїль хоче, щоб його громадяни могли приїжджати в Україну як туристи, у тому числі до Умані, я вважаю, що прем’єр-міністр Нетаньяху повинен особисто втрутитися у вирішення поточного стану справ", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль запідозрили у стеженні на користь росії.