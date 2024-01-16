Ким Чен Ын призвал переписать конституцию Северной Кореи: кого он объявит "врагом №1"

Для Северной Кореи стало невозможным достичь примирения с Южной

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что Южную Корею нужно вписать в конституцию как "враждебную страну №1". Вместе с тем "лидер" считает, что в стране необходимо ликвидировать ведомства, ответственны за диалог и сотрудничество с ней.

Ким Чен Ын отмечает, что его страна больше не будет стремиться к примирению с Южной Кореей. Об этом пишут The Associated Press и KCNA.

"Исторический шаг по отказу от многолетнего стремления к объединению, основанного на чувстве национальной однородности, разделяемом обеими Кореями, происходит на фоне возросшей напряженности, когда темпы разработки оружия Кимом и военные учения Юга с Соединенными Штатами усилились", — говорится в сообщении.

Решение о ликвидации ведомств было принято в ходе заседания парламента в Северной Корее в понедельник,15 января. В заявлении Верховного народного собрания говорится, что Кореи сейчас находятся в "острой конфронтации" и рассмотрение Юга как партнера в дипломатии было ошибкой Севера.

"Комитет по мирному воссоединению страны, Национальное бюро экономического сотрудничества и Управление международного туризма — инструменты, которые существовали для диалога, переговоров и сотрудничества между Севером и Югом, отменяются", – сказали участники ассамблеи.

В ходе выступления на ассамблее Ким обвинил Южную Корею, а также Соединенные Штаты Америки в усилении напряженности в регионе. По его словам, для Северной Кореи стало невозможным достичь примирения с Южной. В связи с этим он призвал переписать конституцию и сделать страну "врагом №1".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время инспекции главного военного завода страны 10 января Ким Чен Ын назвал Южную Корею "самым враждебным государством".