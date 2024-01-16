Кім Чен Ин закликав переписати конституцію Північної Кореї: кого він оголосить "ворогом №1"

Для Північної Кореї стало неможливим досягти примирення з Південною

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Південну Корею потрібно вписати в конституцію як "ворожу країну №1". Водночас "лідер" вважає, що в країні необхідно ліквідувати відомства, відповідальні за діалог та співпрацю з нею.

Кім Чен Ин відзначає, що його країна більше не прагнутиме примирення з Південною Кореєю. Про це пишуть The Associated Press та KCNA.

"Історичний крок щодо відмови від багаторічного прагнення до об’єднання, заснованого на почутті національної однорідності, що поділяється обома Кореями, відбувається на тлі збільшеної напруженості, коли темпи розробки зброї Кімом і військові навчання Півдня зі Сполученими Штатами посилилися", — йдеться у повідомленні.

Рішення про ліквідацію відомств було ухвалено під час засідання парламенту в Північній Кореї у понеділок, 15 січня. У заяві Верховних народних зборів говориться, що Кореї зараз перебувають у "гострій конфронтації" і розгляд Півдня як партнера у дипломатії був помилкою Півночі.

"Комітет з мирного возз’єднання країни, Національне бюро економічного співробітництва та Управління міжнародного туризму — інструменти, які існували для діалогу, переговорів та співробітництва між Північчю та Півднем, скасовуються", — сказали учасники асамблеї.

Під час виступу на асамблеї Кім звинуватив Південну Корею та Сполучені Штати Америки у посиленні напруженості в регіоні. За його словами, для Північної Кореї стало неможливим досягти примирення з Південною. У зв’язку з цим він закликав переписати конституцію та зробити країну "ворогом №1".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час інспекції головного військового заводу країни 10 січня Кім Чен Ин назвав Південну Корею "найворожішою державою".