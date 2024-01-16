Путина очень беспокоят туалеты: новое заявление президента РФ насмешило сеть (видео)

Воют за туалеты?

Губернатор Санкт-Петербурга не единственный, кто озабочен темой туалетов в Украине. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что все больше россиян хотят вернуться в РФ, ведь не могут растить "нормальных" детей за границей из-за общих туалетов.

По его словам, это не нормально для людей с традиционными ценностями. Об этом обладатель Кремля с нескрываемой обеспокоенностью заявил на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

"Совместные туалеты для мальчиков и девочек невозможно растить детей в западных странах людям с нормальными ценностями, поэтому все больше и больше желающий вернуться в Россию", — сказал диктатор.

В сети слова Путина высмеяли даже граждане РФ, ведь действительно создается впечатление, что более важных тем нет.

Более того, россияне активно начали писать, что у них тоже немало мест с одним общим туалетом, поэтому вообще не понятно зачем столько шума вокруг этой темы.

Прокомментировал новость и политический обозреватель Денис Казанский, написав, что в России уже "поехали" на теме туалетов.

Ранее "Телеграф" писал, что российский диктатор Владимир Путин сделал ряд новых абсурдных заявлений по поводу войны в Украине. В частности, он заговорил о формуле мира Владимира Зеленского, переговорах Украины и РФ, а также контрнаступлении.