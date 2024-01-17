Российский "майдан" заканчивается? В Башкортостане утихает протест, что известно

Силовикам досталось снежками

В российском Башкортостане, где тысячи человек устроили массовую акцию протеста против судилища путинского режима над местным активистом, ситуация приблизилась к логическому завершению. Так стало известно, что было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По сообщению росСМИ, соответствующее сообщение разместил Следственный комитет. Протестующие тем временем начали расходиться.

Там же подтвердили ранее предоставленную информацию в МВД РФ о возбуждении уголовного производства насчет массовых беспорядков.

Как сообщают росСМИ, по версии следствия, акцию спланировали неизвестные и рассылали в социальных сетях и мессенджерах сообщения с "призывами к населению республики выйти на акции протеста в Баймакский районный суд в период прохождения судебного заседания по уголовному делу по обвинению Фаиля Алчинова".

Вышедшие на протест местные жители столкнулись с агрессивным противостоянием силовиков, которые применили слезоточивый газ, а в ответ протестующие окружили правоохранителей и забросали снежками.

Впоследствии осужденного на 4 года Фаиля Алсинова вывезли из здания суда. А протестующие начали покидать территорию вокруг здания, где протестовали, после переговоров отца осужденного с силовиками. Ранее он с ним уже говорил о том, чтобы правоохранители отпустили задержанных, но информации об удовлетворении этой просьбы не было.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети активно распространялись кадры массовой акции протеста в Башкортостане.