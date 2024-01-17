Російській "майдан" закінчується? У Башкорстані вщухає протест, що відомо

Силовикам дісталось сніжками

У російському Башкортостані, де тисячі людей влаштували масову акцію протесту проти судилища путінського режиму над місцевим активістом, ситуація наблизилась до логічного завершення. Так стало відомо, що було порушено кримінальну справу за статтею про застосування насильства щодо представника влади.

За повідомленням росЗМІ, відповідне повідомлення розмістив Слідчий комітет. А протестувальники тим часом почали розходитись.

Там же підтвердили раніше надану інформацію у МВС РФ про порушення кримінального провадження щодо масових заворушень.

Як повідомляють росЗМІ, за версією слідства, акцію спланували невідомі та розсилали у соціальних мережах та месенджерах повідомлення із "закликами до населення республіки вийти на протестні акції у Баймакського районного суду в період проходження судового засідання у кримінальній справі за звинуваченням Фаїля Алчинова".

Місцевих жителі, які вийшли на протест зіткнулись з агресивним протистоянням силовиків, які застосували сльозогінний газ, а у відповідь протестувальники оточили правоохоронців та закидали сніжками.

Згодом, засудженого на 4 роки Фаїля Алсинова вивезли з будівлі суду. А протестувальники почали залишати територію навколо будівлі, де протестували, після переговорів батька засудженого із силовиками. Раніше він спілкувався з ними, аби правоохоронці відпустили затриманих протестувальників, проте чи вдовольнили вони це прохання — не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі активно поширювались кадри масової акції протесту у Башкортостані.