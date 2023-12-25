Протести у Белграді: прем'єрка Сербії розповіла про роль Росії

Вона підтвердила слова глави держави

Спецслужби Росії надали сербській владі інформацію про можливі інциденти на протестах у Белграді. А представники західних країн не сприйняли ці дані серйозно.

Про це заявила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, повідомляє "Європейська правда". Вона повідомила, що особисто спілкувалася із західними дипломатами, щоб повідомити їм про надану від російських спецслужб інформацію.

"У нас була інформація від служб, які про це попереджали. Перш за все, цю інформацію нам надала російська спецслужба, але (представники західних країн – ред.) звинуватили нас у поширенні дезінформації і в тому, що це нісенітниця. Вони сміялися, і, як сказав президент (Александар Вучич – ред.), хтось сприйняв це серйозно, хтось хотів допомогти, а багато хто знав і не хотів допомагати", – сказала Брнабич.

Вона також порівняла події у Белграді з українською Революцією гідності, сказавши, що у Сербії "не буде нового Майдану". Крім того, сербська прем’єрка звинуватила опозиційну коаліцію "Сербія проти насильства" в спробі "насильницької дестабілізації держави".

Нагадаємо, після завершення парламентських виборів, за підсумками яких перемогла "Прогресивна партія" чинного глави держави Олександра Вучича, прихильники опозиції вийшли на протести у місті Белград. При цьому Вучич подякував спецслужбам РФ за своєчасне повідомлення про підготовку провокацій.