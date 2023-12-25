Мітингувальники штурмували будівлю парламенту всередині та зовні

Внаслідок нічного протесту в Сербії проти нещодавніх парламентських виборів, у будівлі адміністрації було влаштовано справжній погром. Президент Олександр Вучич в той же час подякував спецслужбам РФ за своєчасне повідомлення про підготовку провокацій.

Мітингувальники намагалися увійти до будівлі міської ради Белграда та штурмували будівлю як усередині, так і зовні. Про це пише Telegram-канал Readovka.

"Так виглядає будівля сербського парламенту після нічного погрому радикалами — прозахідна опозиція намагається влаштувати в країні кольорову революцію", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що внаслідок погрому було пошкоджено фасад будівлі адміністрації, вибито вікна, а також усе буквально перевернуто всередині. До речі, протестувальники вночі закидали камінням будівлю.

"Радикали перевернули його вгору дном: вікна вибиті, скрізь розкидані камені, якими закидали будівлю, навколо купи сміття, а в кабінетах розгромлені меблі та техніка", - пише паблік.

Також зазначається, що вночі було заарештовано 35 провокаторів цього протесту. При цьому Вучич уже встиг подякувати Росії за сприяння та допомогу.

"Сьогодні президент Вучич також зустрінеться з російським послом, а вчора у своєму зверненні сербська влада висловила окрему подяку нашим спецслужбам за своєчасне повідомлення про підготовку провокацій", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після завершення парламентських виборів, за підсумками яких перемогла "Прогресивна партія" чинного глави держави Олександра Вучича, прихильники опозиції вийшли на протести у місті Белград.