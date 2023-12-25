Митингующие штурмовали здание парламента внутри и снаружи

В результате ночного протеста в Сербии против недавних парламентских выборов, в здании администрации был устроен настоящий погром. Президент Александр Вучич в то же время поблагодарил спецслужбы РФ за своевременное уведомление о готовящихся провокациях.

Митингующие пытались войти в здание городского совета Белграда и штурмовали здание как внутри, так и снаружи. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

"Так выглядит здание сербского парламента после ночного погрома радикалами — прозападная оппозиция пытается устроить в стране цветную революцию", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в результате погрома был поврежден фасад здания администрации, выбиты окна, а также все буквально перевернуто внутри. К слову, протестующие ночью забрасывали камнями здание.

"Радикалы перевернули его вверх дном: окна выбиты, повсюду разбросаны камни, которыми забрасывали здание, вокруг кучи мусора, а в кабинетах разгромлена мебель и техника", — пишет паблик.

Также отмечается, что ночью были арестованы 35 провокаторов этого протеста. При этом Вучич уже успел поблагодарить Россию за содействие и помощь.

"Сегодня президент Вучич также встретится с российским послом, а вчера в своем обращении сербские власти выразили отдельную благодарность нашим спецслужбам за своевременное уведомление о готовящихся провокациях", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после завершения парламентских выборов, по итогам которых победила "Прогрессивная партия" действующего главы государства Александра Вучича, сторонники оппозиции вышли на протесты в городе Белград.