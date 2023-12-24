В Сербии беспорядки и штурм администрации Белграда: Вучич срочно обратился к нации (видео)

В столице Сербии демонстранты пытались штурмовать администрацию

В столице Сербии возобновились протесты оппозиции против результатов недавних выборов, в ходе которых партия президента страны Александра Вучича одержала победу.

Как информирует балканская служба "Радио Свобода", демонстранты вновь собрались возле здания администрации Белграда, а потом попытались ее штурмовать. В ответ полиция использовала слезоточивый газ.

Демонстрации начались несколько дней назад сразу же после объявления результатов парламентских выборов. Оппозиционная проевропейская партия "Сербия против насилия" обвинила действующую власть в краже голосов, подкупе избирателей и масштабных фальсификациях, после чего протестующие начали собираться перед зданием администрации Белграда.

Вечером 24 декабря представители оппозиции заявили, что хотят подняться на балкон городской администрации и произнести оттуда речь, однако полицейские их туда не пустили и сообщили, что попытка проникновения будет расценена как преступление. По данным местных СМИ, протестующие после этого разбили окна входной двери и бросили внутрь файеры.

Вучич после этого сделал обращение к нации и заявил, что "никакой революции не происходит". По его оценке, собралось около 2,5 тысячи протестующих.

"Я хочу сказать вам, чтобы вы не волновались. Хотя сцены драматичны, но никакой революции не происходит, ничто не выйдет из-под контроля", — сказал он.

Как известно, в начале ноября Вучич распустил парламент на фоне массовых протестов против пропаганды насилия после серии обострений на границе с Косово. На внеочередных выборах победила правящая коалиция, но второе место заняла оппозиционная партия "Сербия против насилия". Они обвинили власть в масштабных нарушениях, вбросе бюллетеней, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Примерно такие же выводы сделали и наблюдатели ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, в Сербии на днях зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", созданной бывшим украинским нардепом Виктором Медведчуком, которого в Украине обвинили в госизмене.