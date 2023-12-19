В Сербии начались масштабные протесты: противники Вучича обвиняют власть в махинациях на выборах (видео)

Демонстранты потребовали отменить результаты выборов

В Сербии завершились парламентские выборы, по итогу которых победила "Прогрессивная партия" действующего главы государства Александра Вучича с 46% голосов. Это не устроило сторонников оппозиции, которые вышли на масштабные протесты в Белграде.

Как информирует местное издание N1, сторонники оппозиционной прозападной партии "Сербия против насилия" обвиняют властей в масштабных нарушениях, вбросе бюллетеней, подкупе избирателей и несправедливой конкуренции. Примерно такие же выводы сделали и наблюдатели ОБСЕ.

Масштабный митинг собрался под зданием Республиканской избирательной комиссии (РИК) в Белграде, где произошли столкновения с силовиками, но в целом ситуация выглядит контролируемой.

Один из членов РИК Йован Раджич заявил, что правящая партия организовывала "карусельное голосование", когда к некоторым избирательным пунктам привозили целые автобусы "избирателей", которые следовали на участки под присмотром охраны. После этого он заявил, что будет обращаться к РИК с требованием о непризнании результатов голосования.

Как сообщалось ранее, в Сербии на днях зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", созданной бывшим украинским нардепом Виктором Медведчуком, который после обмена на героев Азовстали находится в России.