Офис новой организации Медведчука появится в Сербии: возглавит его одиозной персонаж

Организацию переименовали из "реогиональной" в "международное общественное движение" после того, как она расширилась на Сербию

В Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", которая была создана украинским предателем Виктором Медведчуком после его обмена. Ее руководителем стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич — человек, который публично поддерживал российское вторжение в Украину.

Об этом рассказали журналисты проекта "Схемы", ссылаясь на информацию из официальных реестров Сербии и Российской Федерации. Отмечается, что после расширения на Сербию организацию переименовали из "реогиональной" в "международное общественное движение".

К слову, Драган Станоевич, который стал руководителем организации, яввляется пророссийским сербским общественным деятелем и политиком. Он находится под санкциями СНБО и ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет. Сам он неоднократно публично выражал поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и поддерживал российскую военную агрессию в Украине.

Драган Станоевич и Виктор Медведчук

Журналисты также добавили, что по данным из официальной выписки, филиал в Сербии декларирует целью своей деятельности "налаживание взаимовыгодного сотрудничества между народами Сербии, России и Украины".

Драган Станоевич рассказал в комментарии "Схемам", что его идея заключается не в помощи Виктору Медведчуку, а помощи украинцам, которые обращаются.

"Меня засасывать в вашу политическую войну не получится, потому что власть временная, а народ вечен, и я делаю все, что могу, именно для народа", – сказал он журналистам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце октября 2023 стало известно, что Виктор Медведчук обзавелся дорогой яхтой, стоимость которой почти 10 млн долларов.