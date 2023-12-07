Офіс нової організації Медведчука з'явиться у Сербії: очолить його одіозний персонаж

Організацію перейменували з "реогіональної" на "міжнародний громадський рух" після того, як вона розширилася на Сербію

У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації "Другая Украина", яку було створено українським зрадником Віктором Медведчуком після його обміну. Її керівником став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич – людина, яка публічно підтримувала російське вторгнення в Україну.

Про це розповіли журналісти проекту "Схеми", посилаючись на інформацію з офіційних реєстрів Сербії та Російської Федерації. Зазначається, що після розширення на Сербію організацію перейменували з "реогіональної" на "міжнародний громадський рух".

До речі, Драган Станоєвич, який став керівником організації, є проросійським сербським громадським діячем та політиком. Він перебуває під санкціями РНБО і йому заборонено в’їзд до України протягом трьох років. Сам він неодноразово публічно висловлював підтримку російському диктатору Володимиру Путіну та підтримував російську військову агресію в Україні.

Драган Станоєвич та Віктор Медведчук

Журналісти також додали, що за даними офіційної виписки, філія в Сербії декларує метою своєї діяльності "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України".

Драган Станоєвич розповів у коментарі "Схемам", що його ідея полягає не у допомозі Віктору Медведчуку, а на допомогу українцям, які звертаються.

"Мене засмоктувати у вашу політичну війну не вийде, тому що влада тимчасова, а народ вічний, і я роблю все, що можу саме для народу", – сказав він журналістам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці жовтня 2023 року стало відомо, що Віктор Медведчук обзавівся дорогою яхтою, вартість якої майже 10 млн доларів.