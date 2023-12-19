У Сербії почалися масштабні протести: противники Вучича звинувачують владу у махінаціях на виборах (відео)

Демонстранти вимагали відмінити результати виборів

У Сербії завершилися парламентські вибори, за підсумками яких перемогла "Прогресивна партія" чинного глави держави Олександра Вучича із 46% голосів. Це не влаштувало прихильників опозиції, які вийшли на масштабні протести у Белграді.

Як інформує місцеве видання N1, прихильники опозиційної прозахідної партії "Сербія проти насильства" звинувачують владу в масштабних порушеннях, вкиданні бюлетенів, підкупі виборців та несправедливій конкуренції. Приблизно такі самі висновки зробили й спостерігачі ОБСЄ.

Масштабний мітинг зібрався під будівлею Республіканської виборчої комісії (РВК) у Белграді, де відбулися зіткнення з силовиками, але загалом ситуація виглядає контрольованою.

Один із членів РВК Йован Раджич заявив, що керівна партія організовувала "карусельне голосування", коли до деяких виборчих пунктів привозили цілі автобуси "виборців", які прямували на дільниці під наглядом охорони. Після цього він заявив, що звертатиметься до РВК з вимогою про невизнання результатів голосування.

Як повідомлялося раніше, у Сербії днями зареєстрували філію російської громадської організації "Інша Україна", створену колишнім українським нардепом Віктором Медведчуком, яка після обміну на героїв Азовсталі перебуває в Росії.