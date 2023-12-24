У Сербії заворушення та штурм адміністрації Белграда: Вучич терміново звернувся до нації (відео)

У столиці Сербії демонстранти намагалися штурмувати адміністрацію

У столиці Сербії відновилися протести опозиції проти результатів нещодавніх виборів, у ході яких партія президента країни Александра Вучича здобула перемогу.

Як повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", демонстранти знову зібралися біля будівлі адміністрації Белграда, а потім спробували її штурмувати. У відповідь поліція використала сльозогінний газ.

Демонстрації розпочалися кілька днів тому відразу після оголошення результатів парламентських виборів. Опозиційна проєвропейська партія "Сербія проти насильства" звинуватила чинну владу в крадіжці голосів, підкупі виборців та масштабних фальсифікаціях, після чого протестувальники почали збиратися перед будівлею адміністрації Белграда.

Увечері 24 грудня представники опозиції заявили, що хочуть піднятися на балкон міської адміністрації та вимовити звідти промову, проте поліцейські їх туди не пустили та повідомили, що спробу проникнення буде розцінено як злочин. За даними місцевих ЗМІ, протестувальники після цього розбили вікна вхідних дверей і кинули всередину фаєри.

Вучич після цього звернувся до нації та заявив, що "ніякої революції не відбувається". За його оцінкою, зібралося близько 2,5 тисяч протестувальників.

"Я хочу сказати вам, щоб ви не хвилювалися. Хоча сцени драматичні, але жодної революції не відбувається, ніщо не вийде з-під контролю", — сказав він.

Як відомо, на початку листопада Вучич розпустив парламент на тлі масових протестів проти пропаганди насильства після серії загострень на кордоні з Косово. На позачергових виборах перемогла керівна коаліція, але друге місце посіла опозиційна партія "Сербія проти насильства". Вона звинуватили владу в масштабних порушеннях, вкиданні бюлетенів, підкупі виборців та несправедливій конкуренції. Приблизно такі самі висновки зробили й спостерігачі ОБСЄ.

Як повідомлялося раніше, у Сербії днями зареєстрували філію російської громадської організації "Інша Україна", створену колишнім українським нардепом Віктором Медведчуком, якого в Україні звинуватили у держзраді.