Протесты в Белграде: премьер Сербии рассказала о роли России

Она подтвердила слова главы государства

Спецслужбы России предоставили сербским властям информацию о возможных инцидентах на протестах в Белграде. А представители западных стран не восприняли эти данные серьезно.

Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает "Европейская правда". Она сообщила, что лично общалась с западными дипломатами, чтобы сообщить им информацию, предоставленную российскими спецслужбами.

"У нас была информация от служб, которые об этом предупреждали. Прежде всего, эту информацию нам предоставила российская спецслужба, но (представители западных стран – ред.) обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это ерунда. Они смеялись, и, как сказал президент (Александар Вучич – ред.), кто-то воспринял это серьезно, кто-то хотел помочь, а многие знали и не хотели помогать", – сказала Брнабич.

Она также сравнила события в Белграде с украинской Революцией достоинства, сказав, что у Сербии "не будет нового Майдана". Кроме того, сербский премьер обвинила оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" в попытке "насильственной дестабилизации государства".

Напомним, после завершения парламентских выборов, по итогам которых победила "Прогрессивная партия" действующего главы государства Александра Вучича, сторонники оппозиции вышли на протесты в Белграде. При этом Вучич поблагодарил спецслужбы РФ за своевременное сообщение о подготовке провокаций.