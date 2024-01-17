Аргентина отказалась вступать в БРИКС: "Не экономическая тема, а политическая"

В Аргентине не видят преимуществ от членства в организации

Новое правительство Аргентины официально отказалось принимать приглашение на вступление в организацию БРИКС, поскольку там не нашли никаких преимуществ от этого.

Как рассказала во время выступления на Всемирном экономическом форуме глава МИД Аргентины Диана Мондино, это объединение преследует не экономические, а политические цели.

"Аргентина отклонила приглашение к участию в БРИКС, начиная с текущего января. Мы много изучали этот вопрос и увидели, что это не столько экономическая, сколько политическая тема, а Аргентина стремится поддерживать равноудаленность и многосторонность", — сказала она.

Министр отметила, что ее страна и без того имеет торговые отношения со всеми основными странами блока и почти со всеми новыми его членами. Потому в правительстве ее страны считают, что присоединение к нему будет нецелесообразным.

Стоит отметить, что Мондино говорила, что ее страна не станет членом БРИКС еще до того, как стала министром иностранных дел. Кроме того, такую же позицию разделяет новый президент Хавьер Миллей, который настаивает, что Аргентина должна экономически ориентироваться на сближение с США, а не на традиционных партнеров — Бразилию и Китай.

БРИКС это экономический блок, в который ранее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, из-за чего он и получил свое название. В 2023 году приглашение присоединиться также получили Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно об "анархо-капиталисте" Хавьере Милее, который пообещал вывести страну из кризиса путем радикальных изменений.