Аргентина відмовилася вступати до БРІКС: "Не економічна тема, а політична"

В Аргентині не бачать переваг від членства в організації

Новий уряд Аргентини офіційно відмовився приймати запрошення на вступ до організації БРІКС, оскільки там не знайшли жодних переваг від цього.

Як розповіла під час виступу на Всесвітньому економічному форумі голова МЗС Аргентини Діана Мондіно, це об’єднання має не економічні, а політичні цілі.

"Аргентина відхилила запрошення до участі у БРІКС, починаючи з поточного січня. Ми багато вивчали це питання і побачили, що це не так економічна, як політична тема, а Аргентина прагне підтримувати рівновіддаленість та багатосторонність", — сказала вона.

Міністр зазначила, що її країна і так має торговельні відносини з усіма основними країнами блоку і майже з усіма новими його членами. Тому в уряді країни вважають, що приєднання до нього буде недоцільним.

Варто зазначити, що Мондіно говорила, що її країна не стане членом БРІКС ще до того, як стала міністром закордонних справ. Крім того, таку ж позицію поділяє новий президент Хав’єр Міллей, який наполягає, що Аргентина має економічно орієнтуватися на зближення зі США, а не на традиційних партнерів – Бразилію та Китай.

БРІКС це економічний блок, до якого раніше входили Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, через що він і отримав свою назву. У 2023 році запрошення приєднатися також отримали Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія та Ефіопія.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про "анархо-капіталіста" Хав’єра Мілея, який пообіцяв вивести країну з кризи шляхом радикальних змін.