Япония готова принять Британию в Транстихоокеанское партнерство

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония "с распростертыми объятьями" приняла бы Великобританию в Транстихоокеанское партнерство.

Он также выразил уверенность в том, что Великобритания останется страной с "глобальной силой" даже после того, как потеряет свою роль "ворот в Европу" в результате выхода из ЕС, пишет Financial Times.

Он также призвал избежать жесткого варианта Brexit без соглашения, отметив, что надеется на "мудрое сотрудничество" обеих сторон.

Ранее глава ЕС, Дональд Туск, заявил, что соглашение с Великобританией по ее выходу из Европейского Союза может быть достигнуто к концу 2018 года.