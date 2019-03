Уникальный случай: девушка из Бангладеш родила дважды за месяц

В Бангладеш 20-летняя девушка Арифа Султана родила близнецов с разрывом меньше месяца. Сообщается, что в конце февраля женщина родила сына, а уже через 26 дней вновь почувствовала боли, из-за чего ее доставили в больницу.

После осмотра врачи констатировали, что у нее две матки, и что она все еще беременна. В помощью кесарева сечения она родила дочь и еще одного сына. Отмечается, что близнецы хоть и родились недоношенными, но оказались полностью здоровы.

Доктор Шила Поддар, которая делала теперь уже многодетной матери кесарево сечение, рассказала, что мальчик и девочка родились 21 марта. По ее словам, когда 20-летнюю Арифу Султану доставили в больницу, ей сделали ультразвуковое сканирование, и обнаружили, что у нее еще два плода.

A women in Bangladesh gives birth twice to three children in a one month! Arifa Sultana has a condition where she has two wombs and a condition called uterus didelphys @davebriggstv @jessicadean pic.twitter.com/FrJk3XQ6jY

— Early Start (@EarlyStart) 29 марта 2019 г.