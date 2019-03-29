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Уникальный случай: девушка из Бангладеш родила дважды за месяц

Уникальный случай: девушка из Бангладеш родила дважды за месяц
11:59 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира: Жительница Бангладеш в конце февраля родила сына, а через 26 дней была доставлена в больницу и с помощью кесареве сечения родила еще одного мальчика и девочку.

В Бангладеш 20-летняя девушка Арифа Султана родила близнецов с разрывом меньше месяца. Сообщается, что в конце февраля женщина родила сына, а уже через 26 дней вновь почувствовала боли, из-за чего ее доставили в больницу.

После осмотра врачи констатировали, что у нее две матки, и что она все еще беременна. В помощью кесарева сечения она родила дочь и еще одного сына. Отмечается, что близнецы хоть и родились недоношенными, но оказались полностью здоровы.

Доктор Шила Поддар, которая делала теперь уже многодетной матери кесарево сечение, рассказала, что мальчик и девочка родились 21 марта. По ее словам, когда 20-летнюю Арифу Султану доставили в больницу, ей сделали ультразвуковое сканирование, и обнаружили, что у нее еще два плода.

Поскольку девушка из бедной семьи, она за все время беременности не ходила к врачам, из-за того, что в семье не было на это денег. Поэтому, она и не подозревала, что родит еще двух детей. Сообщается, что мать и близнецы провели в больнице четыре дня. Сама Арифа Султана говорит, что очень рада пополнению семьи, но переживает, что три ребенка подорвут и без того скудные финансы семьи.

Напомним, в китайском городе Сямэнь женщина родила близнецов от двух разных мужчин. Отмечается, что такая возможность оплодотворения может произойти в одном случае на миллион. тест на отцовство она запросила сама, чтобы иметь возможность официально внести своих детей в реестр домохозяйств города. Но, получив результаты анализа, оказалось, что один из детей не является сыном ее мужа. В последствии, она призналась, что один раз провела ночь с другим мужчиной и он оказался отцом второго ребенка.

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Бангладеш, Девушка родила тройню, Девушка родила близнецов, Через 26 дней после первого ребенка, Две матки.
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