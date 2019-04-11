В Бангкоке горел один из крупнейших в мире торговых центров, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли в пожаре, который вспыхнул в Бангкоке в одном из крупнейших торговых комплексов мира - CentralWorld.
Об этом сообщает BBC.
“В одном из крупнейших торговых центров Бангкока в среду около 17:40 по местному времени произошел пожар. Из-за него погибло как минимум два человека”, - говорится в сообщении.
Central World Bangkok fire @bccworldnews pic.twitter.com/QqZPGPml3S
— Kyle Taylor (@Kyletay60) 10 апреля 2019 г.
Кроме этого, ранения получили по меньшей мере 17 человек, а сотни посетителей были эвакуированы из охваченного огнем здания.
Примерно через полчаса пожарные потушили пламя. Причины возгорания устанавливаются.
CentralWorld является 11-м по величине торговым центром в мире.
Напомним, 5 апреля южнокорейское правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в пятницу из-за масштабного пожара, охватившего пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны