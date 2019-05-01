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Президент Шри-Ланки: ИГИЛ перешел на новую стратегию

Президент Шри-Ланки: ИГИЛ перешел на новую стратегию
14:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На Шри-Ланке не стали исключать версию подготовки терактов за границей в рамках новой стратегии ИГИЛ.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена не исключает, что террористическая организация ИГИЛ могла перейти на новую стратегию нападения на небольшие страны.

Об этом сообщает Sky News.

«Майтрипала Сирисена предупредил, что, возможно, ИГИЛ перешел на новую стратегию, начав нападать на небольшие страны», - говорится в сообщении.

Глава Шри-Ланки не исключает, что серия терактов в стране, произошедших во время празднования католической Пасхи 21 апреля, планировались за границей.

По словам Сирисены, власти Шри-Ланки знают о «небольшой группе» граждан, которые в течение последних 10 лет выезжали за границу для обучения в рядах ИГИЛ.

На Шри-Ланке после терактов запретили паранджу

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.

Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки

В связи с терактами правительство Шри-Ланки незамедлительно объявило комендантский час по всему острову, а также ввело ограничение на пользование социальными сетями, которое было снято 30 апреля.

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Теракт, Теракты, Шри-Ланка, Пасха, ИГИЛ.
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