Президент Шри-Ланки: ИГИЛ перешел на новую стратегию

Новости мира: На Шри-Ланке не стали исключать версию подготовки терактов за границей в рамках новой стратегии ИГИЛ.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена не исключает, что террористическая организация ИГИЛ могла перейти на новую стратегию нападения на небольшие страны.

Об этом сообщает Sky News.

«Майтрипала Сирисена предупредил, что, возможно, ИГИЛ перешел на новую стратегию, начав нападать на небольшие страны», - говорится в сообщении.

Глава Шри-Ланки не исключает, что серия терактов в стране, произошедших во время празднования католической Пасхи 21 апреля, планировались за границей.

По словам Сирисены, власти Шри-Ланки знают о «небольшой группе» граждан, которые в течение последних 10 лет выезжали за границу для обучения в рядах ИГИЛ.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.

В связи с терактами правительство Шри-Ланки незамедлительно объявило комендантский час по всему острову, а также ввело ограничение на пользование социальными сетями, которое было снято 30 апреля.