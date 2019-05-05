Родного брата президента Ирана посадили за финансовые махинации

В Иране приговорили к лишению свободы младшего брата президента страны Хасана Рухани - Хосейна Ферейдуна.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Хосейна Ферейдуна обвиняли в финансовых злоупотреблениях, сообщают иранские СМИ и уточняют, что брата президента осудили на неопределенный срок.
"Эта личность была признана невиновной по некоторым обвинениям, но с другой частью обвинений он был приговорен к тюремному заключению, однако решение суда еще не было окончательным, поэтому я воздержусь от деталей", – сказал представитель судебной власти Хамидреза Хосейни.
Иранские информационные агентства Mehr и ISNA также сообщают, что приговор может быть оспорен.
Ферейдун и его брат имеют разные фамилии, потому что Рухани его изменил. Младший брат и главный советник Рухані Хосейн Ферейдун был арестован в 2017 году после обвинений в коррупции, но вскоре освобожден под залог.
Критики Рухани требовали уголовной ответственности для его брата, сторонники предполагали, что дело против Ферейдуна стала частью кампании по подрыву политики президента Ирана.