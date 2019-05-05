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Родного брата президента Ирана посадили за финансовые махинации

Родного брата президента Ирана посадили за финансовые махинации
09:08 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Суд Тегерана 4 мая приговорил к лишению свободы Хосейна Ферейдуна – младшего брата и главного советника президента Ирана Хасана Роугани.

В Иране приговорили к лишению свободы младшего брата президента страны Хасана Рухани - Хосейна Ферейдуна.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Хосейна Ферейдуна обвиняли в финансовых злоупотреблениях, сообщают иранские СМИ и уточняют, что брата президента осудили на неопределенный срок.

"Эта личность была признана невиновной по некоторым обвинениям, но с другой частью обвинений он был приговорен к тюремному заключению, однако решение суда еще не было окончательным, поэтому я воздержусь от деталей", – сказал представитель судебной власти Хамидреза Хосейни.

Иранские информационные агентства Mehr и ISNA также сообщают, что приговор может быть оспорен.

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Ферейдун и его брат имеют разные фамилии, потому что Рухани его изменил. Младший брат и главный советник Рухані Хосейн Ферейдун был арестован в 2017 году после обвинений в коррупции, но вскоре освобожден под залог.

Критики Рухани требовали уголовной ответственности для его брата, сторонники предполагали, что дело против Ферейдуна стала частью кампании по подрыву политики президента Ирана.

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Иран, Тюрьма, Хасана Рухани, Хосейн Ферейдун.
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