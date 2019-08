Антиправительственные демонстрации в Гонконге: на улицы вышли 1,7 млн человек

Примерно 1,7 млн человек присоединились к акции протеста против властей в Гонконге в воскресенье, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.

Изначально власти дали разрешение на акцию исключительно в парке Виктории, однако в итоге демонстранты все равно прошли по городским улицам под дождем.

В настоящее время многие участники демонстрации еще не разошлись. Данных о масштабных столкновениях с полицией пока не поступало.

При этом, по версии полиции, в парке Виктории в воскресенье насчитывалось 128 тыс. демонстрантов.

Rainy scenes today, as tens of thousands of Hong Kong democracy activists gather with their umbrellas in a major rally to show the city's leaders their protest movement still attracts wide public support, despite mounting violence and increasingly stark warnings from Beijing. pic.twitter.com/68KnJGzO5x

— AFP news agency (@AFP) August 18, 2019