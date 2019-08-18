Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
Зафиксированы новые доказательства участия России в конфликте на Донбассе
Зафиксированы новые доказательства участия России в конфликте на Донбассе
Антиправительственные демонстрации в Гонконге: на улицы вышли 1,7 млн человек
Протесты в Гонконге: на улицы вышли 1,7 млн человек
Карпаты одержали первую победу в новом сезоне (Видео)
Карпаты одержали первую победу в новом сезоне (Видео)
Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем
Лилия Подкопаева опубликовала трогательный снимок со своим мужем

Антиправительственные демонстрации в Гонконге: на улицы вышли 1,7 млн человек

Антиправительственные демонстрации в Гонконге: на улицы вышли 1,7 млн человек
19:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:По данным организаторов, в демонстрации в Гонконге приняли участие 1,7 млн человек.

Примерно 1,7 млн человек присоединились к акции протеста против властей в Гонконге в воскресенье, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.

Изначально власти дали разрешение на акцию исключительно в парке Виктории, однако в итоге демонстранты все равно прошли по городским улицам под дождем.

В настоящее время многие участники демонстрации еще не разошлись. Данных о масштабных столкновениях с полицией пока не поступало.

При этом, по версии полиции, в парке Виктории в воскресенье насчитывалось 128 тыс. демонстрантов.

Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволило бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.

Протесты в Гонконге: ЕС сделал заявление

В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

События в Гонконге привлекли внимание иностранных лидеров. В частности, нередко по этой теме высказывается президент США Дональд Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работать
03 США обнародовали первый отчет разведки о катастрофе на ЧАЭС
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 18 августа: стихи и открытки
05 Гороскоп на завтра, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИГИЛ подтвердила свою причастность к теракту в Кабуле
ИГИЛ подтвердила свою причастность к теракту в Кабуле
От огнестрельного ранения погиб украинский военный
От огнестрельного ранения погиб украинский военный
Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь