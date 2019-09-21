Скачать
Суббота, 21.09.2019
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Назначены главы делегаций Украины в ПА НАТО и ПА ОБСЕ
Лестер - Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча
Лестер - Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)
Ким Кардашьян показала жуткое воспаленное на теле (Фото)

На протестах в Гонконге вновь применен слезоточивый газ (Фото)

Смотрите фото (4)
На протестах в Гонконге вновь применен слезоточивый газ (Фото)
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Гонконге продолжаются антиправительственные акции протеста, полиция снова применила слезоточивый газ.

В Гонконге продолжаются антиправительственные акции протеста, полиция снова применила к протестующим слезоточивый газ.

Полицейские пытаются разогнать участников акций, возмущенных тем, что прокитайские группировки в центре города очистили так называемые "стены Леннона" от антиправительственных надписей, сообщает Reuters.

Впервые правоохранители применили слезоточивый газ, когда протестующий бросил самодельную бомбу в сторону полицейских.

Участники акции собрались у правительственных зданий в регионе Туэн Мун на западе Гонконга, некоторые из них подожгли китайский флаг, другие снесли деревянные и металлические ограждения, дорожные столбики, чтобы построить баррикады. Также протестующие повредили арматуру на станции легкорельсового транспорта, раскапывали мостовую и подбирали камни. Другие направляли на полицейских огнетушители.

Полиция арестовала нескольких участников акции.

Накануне десятки сторонников политики Пекина стерли со стен большие граффити, содержащие призывы к демократии и осуждение вмешательства Китая в дела Гонконга.

Amnesty: Полиция Гонконга использовала необязательную и чрезмерную силу

Впервые так называемая ”стена Леннона” появилась в Праге в 1980-е годы. На стене был нарисован портрет Джона Леннона и тексты песен Beatles. Эта стена была одним из символов борьбы с коммунистическим режимом.

Участники антиправительственных акций считают, что Пекин постепенно усиливает влияние на Гонконг, который вернулся в состав Китая по формуле ”одна страна, две системы”, что гарантирует свободы, которых нет в КНР.

Женщины в Мадриде протестуют против домашнего насилия (Фото)

Китайские власти отвергают эти утверждения и обвиняет другие страны, включая Соединенные Штаты и Великобританию, в подстрекательстве к беспорядкам.

Напомним, в египетской столице и ряде других городов прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

Кроме этого, полиция столицы Франции использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников субботней протестной акции "желтых жилетов" в Париже

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Протесты, Гонконг, Слезоточивый газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь