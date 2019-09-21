На протестах в Гонконге вновь применен слезоточивый газ (Фото)

Новости мира:В Гонконге продолжаются антиправительственные акции протеста, полиция снова применила слезоточивый газ.

В Гонконге продолжаются антиправительственные акции протеста, полиция снова применила к протестующим слезоточивый газ.

Полицейские пытаются разогнать участников акций, возмущенных тем, что прокитайские группировки в центре города очистили так называемые "стены Леннона" от антиправительственных надписей, сообщает Reuters.

Впервые правоохранители применили слезоточивый газ, когда протестующий бросил самодельную бомбу в сторону полицейских.

Участники акции собрались у правительственных зданий в регионе Туэн Мун на западе Гонконга, некоторые из них подожгли китайский флаг, другие снесли деревянные и металлические ограждения, дорожные столбики, чтобы построить баррикады. Также протестующие повредили арматуру на станции легкорельсового транспорта, раскапывали мостовую и подбирали камни. Другие направляли на полицейских огнетушители.

Полиция арестовала нескольких участников акции.

Накануне десятки сторонников политики Пекина стерли со стен большие граффити, содержащие призывы к демократии и осуждение вмешательства Китая в дела Гонконга.

Впервые так называемая ”стена Леннона” появилась в Праге в 1980-е годы. На стене был нарисован портрет Джона Леннона и тексты песен Beatles. Эта стена была одним из символов борьбы с коммунистическим режимом.

Участники антиправительственных акций считают, что Пекин постепенно усиливает влияние на Гонконг, который вернулся в состав Китая по формуле ”одна страна, две системы”, что гарантирует свободы, которых нет в КНР.

Китайские власти отвергают эти утверждения и обвиняет другие страны, включая Соединенные Штаты и Великобританию, в подстрекательстве к беспорядкам.

Напомним, в египетской столице и ряде других городов прошли демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

Кроме этого, полиция столицы Франции использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать участников субботней протестной акции "желтых жилетов" в Париже