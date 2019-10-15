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В Японии подвели промежуточные итоги разрушений после "Хагибиса"

В Японии подвели промежуточные итоги разрушений после "Хагибиса"
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Японии ликвидируют последствия смертоносного тайфуна "Хагибис".

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Количество пострадавших выросло до 212 человек, сообщает телеканал NHK.

Из-за сильных дождей были затоплены как минимум 10 тыс. домов, еще порядка 900 зданий повреждены частично. Также разрушены дамбы на 47 реках. В 140 префектурах непогода вызвала оползни и сели. Без воды остаются свыше 138 тыс. домов, еще в более 21 тыс. зданий отключилось электричество.

Тайфун в Японии: во время эвакуации пожилая женщина выпала из вертолета

Тайфун обрушился на Японию в конце прошлой недели.

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Япония, Тайфун, Хагибис.
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