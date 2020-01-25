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Эпидемия в Китае: наивысший уровень ЧС введен уже в 25 провинциях и городах

Эпидемия в Китае: наивысший уровень ЧС введен уже в 25 провинциях и городах
16:03 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти Китая вводят наивысший уровень эпидемиологической опасности в регионах с суммарным населением в 1,2 миллиарда человек.

В Китае по состоянию на сейчас объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

В частности, правительства городов и провинций на протяжении суток одно за другим выпускали объявления, что принято "решение ввести "I" (наивысший, - ред.) уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья".

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Указано, что такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения.

Он предусматривает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба. Так, провинция Хубэй, где находится очаг вируса - город Ухань, первой объявила наивысший уровень реагирования.

Затем об аналогичной мере объявили города центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь. В частности, по состоянию на субботу к ним присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район, с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

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Напомним, число погибших от вируса в Китае возросло до 41, более 1000 инфицированных.

В частности, все 15 смертей, о которых ранее сообщала комиссия, произошли в Ухане, столице провинции и эпицентре вспышки.

Как сообщалось ранее, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Ранее сообщалось, что в КНР закрыли три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Пневмония.
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