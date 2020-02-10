В Японии откроют первый официальный музей Паралимпиад

Новости мира:В Токио откроют первый официальный музей истории паралимпийского движения.

Международный паралимпийский комитет откроет в Токио свой первый музей атлетов и истории паралимпийского движения.

Об этом сообщает NHK.

«Экспозиция расскажет об истории паралимпийского движения, которое началось с соревнований в 1948 году в одном из британских госпиталей для реабилитации раненых военнослужащих», - говорится в сообщении.

Как указывается, в музее будут выставлены медали, факелы и плакаты Паралимпийских игр разных лет. Экспозиция также расскажет о легендарных спортсменах.

Музей разместится в торговом комплексе COREDO Muromachi Terrace в токийском районе Нихонбаси, уточняет NHK.