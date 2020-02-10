Возвращение главы: Си Цзиньпин впервые за долгое время появился на публике

Новости мира:Глава КНР впервые за долгое время появился на публике после смерти врача, который предупреждал о вирусе.

Президент Китая Си Цзиньпин впервые появился на публике в больнице с госпитализированными больными на NCP после смерти врача, который первым предупредил о вирусе.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Президент Китая Си Цзиньпин впервые выступил на публике после смерти врача, который стал героем, предупредив о смертельном вирусе", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин посетил район Чаоян в Пекине в понедельник днем, чтобы проверить эффективность мер по сдерживанию вспышки коронавируса нового типа на местах.

Президент страны проводил инспекцию в защитной маске, медики измерили у него температуру.

Это был первый раз, когда Си появился на публике после поездки в провинцию Юньнань с 19 по 21 января, а также после смерти врача, предупредившего о вирусе. В последний раз президента видели публично, когда он встречался с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном 5 февраля.

Как известно, китайский врач Ли Веньлянь, который еще в декабре прошлого года разослал сообщения о заражении людей новым коронавирусом, скончался в госпитале в ночь на на субботу, 7 февраля.

В январе полиция обвинила врача в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка" после того, как скриншоты его переписки с коллегами неизвестным образом появились в сети.

Обвинения врача и его смерть вызвали волну общественного гнева и горя. Официальный Пекин быстро предпринял попытку утихомирить публику, используя цензуру в соцсетях и направив команду из высшего дисциплинарного органа Коммунистической партии для расследования смерти врача.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

По состоянию на 10 февраля, общее число умерших от коронавируса в мире возросло до 910.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 40 тыс. 536, подавляющее большинство - в Китае.

В то же время, по последним данным, 3281 человек был выписан из больницы после выздоровления.