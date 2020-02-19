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Среда, 19.02.2020
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В Китае заявили, что заболеваемость коронавирусом идет на спад

В Китае заявили, что заболеваемость коронавирусом идет на спад
14:46 Сегодня Телеграф

Новости мира:Китайские ученые считают, что пик эпидемии коронавируса уже пройден.

Китайские ученые сообщили, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 уже преодолён. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

Отмечается, что уже у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риску для жизни подвергаются пожилые пациенты, пациенты со слабым здоровьем или другими заболеваниями.

В исследовании казано, что приблизительно 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% - как тяжелые, и только 4,7% - как критические. Общая смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%. Мужчины умирают чаще - 2,8%, чем женщины - 1,7%.

Эвакуация украинцев: Премьер показал видео, как самолет отправился в Китай

Напомним, сегодня утром сообщалось, что количество погибших от коронавируса превысило 2000. Китайская национальная комиссия по здравоохранению сообщила о 1749 новых случаях заражения – это самый низкий ежедневный прирост начиная с 29 января.

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19

Самолет для эвакуации украинцев из китайского города Ухань, где распространился коронавирус, вылетел из Киева.

Как сообщалось, граждан Украины и иностранцев с КНР в Украину эвакуирует 20 февраля чартерный самолет. Его команда будет состоять из 16 членов экипажа.

После возвращения из Уханя самолета с эвакуированными на фоне распространения нового смертельного коронавируса на карантин закроют около 100 человек.

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Китай, Заболевание, Заражение, Covid-19, Коранавирус.
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