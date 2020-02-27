Коронавирус: МИД призывает украинцев избегать массовых мероприятий в Японии

Новости мира:В МИД Украины призвали украинцев, которые находятся в Японии, избегать мест массового скопления людей.

МИД Украины призывает украинцев, которые находятся в Японии или намерены ее посетить, избегать массовых мероприятий и районов, где зафиксированы случаи инфицирования новым коронавирусом.

Об этом говорится в рекомендациях внешнеполитического ведомства, размещенных на сайте консульской службы МИД.

"В связи с увеличением на территории Японии количества случаев респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом (COVID-19), Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране или намерены ее посетить и которые относятся к наиболее уязвимым категориям (старики и люди, имеющие хронические заболевания), соблюдать рекомендации относительно мер защиты от заражения болезнью", - говорится в рекомендации.

МИД призывает избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей, соблюдать личную гигиену.

"В случае выявления повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания в Японии рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или по телефону горячей линии Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (с территории Японии), + 81-50-3816-2787 (из-за границы)", - отметили в МИД.

Также внешнеполитическое ведомство советует украинцам, которые остаются в Японии, зарегистрироваться в системе "ДРУГ".

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Напомним, по последним данным в Китае подтверждено 78 497 случаев заражения коронавирусом.