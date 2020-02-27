Меры по коронавирусу: В Японии планируют временно закрыть все школы

Новости мира:В Японии власти собираются временно приостановить работу всех школ в связи с распространением коронавируса.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребует от власти префектур временно закрыть школы по всей стране в рамках мероприятий по предотвращению распространения нового коронавируса. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что меры вступят в силу с 2 марта и будут действовать до начала весенних каникул (середина или конец марта, в зависимости от префектуры).

"После распространения нового коронавируса премьер-министр Синдзо Абэ заявил об ограничении для учебных заведений, начиная со следующего месяца. Они продлятся до весенних каникул для всех начальных, младших и средних школ по всей стране. Он заявил, что будет требовать такого временного закрытия. Он поручил срочно подготовить необходимые законопроекты, чтобы контролировать распространение инфекции и минимизировать ее влияние на жизнь людей и экономику", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в случае, если не будут дополнительные ограничения, дети выйдут на учебу уже в апреле.

"Прилагаются усилия для предотвращения распространения инфекции среди детей в каждом регионе. Но последние несколько недель - это очень важное время для нас", - отметил Абэ.

Также указано, что инфекция распространяется в школах по всей территории самой северной префектуры - Хоккайдо. Органы образования префектуры попросили все начальные и неполные средние школы закрыться на одну неделю.

По данным Центра системных исследований при университете Джона Хопкинса (США), в Японии было пока зафиксировано 189 случаев заражения коронавирусом. Также зафиксировано 3 смерти и 22 случая излечения от COVID-19.

Также в порту Йокогама находится круизный лайнер Diamond Princess, на котором находились 25 украинцев. Двое из них - заразились. Сейчас на лайнере подтверждено 705 случаев заражения коронавируса: 10 человек излечились, а 4 - умерли.