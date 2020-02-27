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В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии

В МИД подтвердили случай заражения украинки коронавирусом в Италии
11:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Состояние 26-летней украинки, которая живет в Италии и у которой обнаружен новый коронавирус, не критично.

В Италии подтвердили случай заражения украинки коронавирусом, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, по состоянию на сегодня в Италии подтвержден один случай заражения коронавирусом среди граждан Украины. Гражданка Украины, 26 лет, работает на севере Италии в г. Кремона. Приехала на юг Италии в г. Чиленто, провинция Салерно, навестить родителей", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины.

Сейчас девушка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спаланцани" в Риме. Родственники, которых она навещала, находятся на карантине.

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Генеральное консульство Украины в Неаполе держит постоянный контакт с местным штабом, заверили в министерстве.

Ранее о заражении украинки в Италии коронавирусом сообщали местные СМИ.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

В ВОЗ заявили, что мир не готов к распространению коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Кроме того, в ВОЗ считают, что заразиться инфекцией могут две трети населения планеты.

В конце февраля коронавирус добрался до Европы.

В пятерке лидеров по количеству заболевших Китай, Южная Корея, Япония, Иран и Италия.

На данный момент количество зараженных коронавирусом по всему миру превышает 82 тысячи человек.

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Италия, Минздрав, МИД, Коронавирус.
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