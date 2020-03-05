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Мирное соглашение по Афганистану: США обязались содействовать обмену пленными

Мирное соглашение по Афганистану: США обязались содействовать обмену пленными
06:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США подтвердили свои обязательства по содействию обмену пленными между талибами и правительством Афганистана.

Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад подтвердил обязательства содействовать обмену пленными между движением "Талибан" и правительством Афганистана.

"США обязуются содействовать обмену заключенными, что согласовано как в соглашении между США и талибами, так и в совместной декларации между США и Афганистаном. Мы будем поддерживать каждую сторону, чтобы выпустить значительное число", - заявил Халилзад в четверг утром в твиттер.

"Вчера вечером я встретился с муллой Барадаром и его командой для откровенного обсуждения следующих шагов, после чего состоялся его конструктивный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом", - написал американский дипломат.

Барадар - руководитель политического офиса движения в Дохе, и он возглавлял делегации талибов на целом ряде международных переговоров, в том числе с США. Также именно Барадар от лица "Талибана" подписал 29 февраля в Дохе историческое мирное соглашение с США, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

"Мы все согласились, что цель соглашения между США и талибами - проложить путь к всеобъемлющему миру в Афганистане", - подчеркнул Халилзад.

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"Мы должны действовать на всех фронтах, чтобы расчистить дорогу от препятствий, которые замедляют наше продвижение к внутриафганским переговорам. Я еще раз призываю всех афганцев воспользоваться случаем, поставить страну на первое место и не упустить эту историческую возможность", - отметил он.

Заявление американского дипломата последовало после того, как в среду представитель командования войск США в Афганистане (USFOR-A) Сонни Леггетт обвинил талибов в нарушении условий перемирия после чего США нанесли первый после подписания с талибами мирного соглашения удар по боевикам.

"4 марта США нанесли воздушный удар по боевикам движения "Талибан" в (уезде) Нахри-Сарадж (провинции) Гильменд, которые активно атаковали контрольно-пропускной пункт афганской национальной армии. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку. Это был наш первый удар по талибам за 11 дней", - сообщил Леггетт в твиттер.

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По его словам, власти Афганистана и США выполнили условия соглашения, "однако талибы игнорируют волю народа к миру". Представитель войск США отметил, что только 3 марта талибы провели 43 нападения на контрольно-пропускные пункты АНА в Гильменде.

"Руководство талибов пообещало всему сообществу, что оно уменьшит насилие, а не увеличит количество нападений. Мы призываем талибов прекратить ненужные нападения и выполнить их обязательства. Как мы показали, мы будем защищать наших партнеров, когда это необходимо", - заявил представитель войск США в Афганистане

В свою очередь талибы заверили, что готовы выполнять условия подписанного с США мирного соглашения, обвинив в нарушении правительство Афганистана.

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"Исламский эмират (так называют себя талибы - Ред.) планирует выполнять все части соглашения одну за другой, чтобы предотвратить эскалацию войны. Противная сторона также должна устранить барьеры на пути осуществления всех частей Соглашения, с тем чтобы обеспечить прочный мир и афганцам пользоваться своими основными правами", - заявил вечером в среду в твиттер официальный представитель движения Сухайль Шахин.

Талибы заявляют, что переговоры с правительством Афганистана возможны только после освобождения из тюрем 5 тыс их сторонников. В свою очередь они готовы освободить из плена 1 тыс. представителей правительства. В мирном соглашении, которое было подписано в минувшую субботу 29 февраля делегациями США и талибов в Дохе, определены условия вывода иностранных войск из Афганистана, в обмен движение "Талибан" обязуется не позволить террористическим группам использовать территорию Афганистана против других стран.

Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявил в понедельник, что вопрос освобождения заключенных не входит в компетенцию США и может быть обсужден на переговорах правительства Афганистана с талибами.

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"У нас нет таких обязательств перед США. Вопрос освобождения заключенных не входит в компетенцию США, это вопрос правительства Афганистана. Он может быть обсужден на переговорах правительства с талибами", - заявил на пресс-конференции в Кабуле Гани.

В свою очередь представитель талибов Шахин написал в твиттер в четверг утром, что между талибами и США нет секретных документов.

"Между нами и США нет никаких секретных документов. Одним из них является соглашение, которое обнародовано в прессе, а другим - механизм реализации, также называемый дополнением, который объясняет каждую часть соглашения. Кроме этого, нет другого документа", - заявил Шахин.

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США, Афганистан, Талибан, Залмай Халилзад.
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