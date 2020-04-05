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Ненадлежащее качество: в Китае ответили на упреки по поводу экспортируемых масок

Ненадлежащее качество: в Китае ответили на упреки по поводу экспортируемых масок
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Китай за месяц продал почти четыре миллиарда масок.

С начала марта Китай продал за рубеж почти четыре миллиарда защитных масок.

Об этом заявил представитель китайской таможни Цзинь Хай, сообщает DW.

Эти данные были обнародованы Пекином на фоне обвинений со стороны отдельных стран в низком качестве медицинского оборудования и материалов, поставляемых на экспорт.

По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 миллионов единиц защитной одежды, 16 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 миллиона тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50-ю странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 миллиарда долларов США.

В то же время со стороны некоторых стран, в частности Нидерландов, Филиппин, Хорватии, Турции и Испании, в адрес Китая звучали упреки, что Пекин поставляет некачественное или неисправное медицинское оборудование.

На прошлой неделе нидерландское правительство из-за несоответствия стандартам качества отозвало 600 тысяч масок из китайской партии в 1,3 миллиона. Похожая ситуация произошла и в Испании, где отказались принимать тысячи наборов экспресс-тестов, произведенных в Китае, из-за подозрений в их ненадежности.

Китай в ответ утверждает, что сообщения СМИ не отражают полной картины. В Пекине объясняют, что много проблем возникает из-за различных стандартов качества и подходов к использованию тех или иных медицинских средств в Китае и других странах.

В Пекине заверили, что уже приняли меры для предотвращения таких ситуаций в будущем. Так, на этой неделе в Китае ужесточили требования к качеству медицинского оборудования, которое производится на экспорт. Теперь эта продукция должна соответствовать как внутренним стандартам лицензирования, так и стандартам стран назначения.

Напомним:

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Китай, Пандемия, Коронавирус.
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