Армения продлила режим чрезвычайного положения

Новости мира:Правительство Армении из-за пандемии коронавируса COVID-19 продлило режим чрезвычайного положения в стане еще на 30 дней.

Правительство Армении, где число заражений коронавирусом COVID-19 превысило 1 тыс. человек, на внеочередном заседании в понедельник приняло решение о продлении на месяц, до 14 мая, режима чрезвычайного положения, чтобы препятствовать распространению инфекции.

"Продлить объявленный 16 марта режим ЧП на 30 дней - с 14 апреля 17:00 до 14 мая 17:00", - говорится в решении правительства.

Согласно решению, движимое и недвижимое имущество физических и юридических лиц может быть использовано властями для обеспечения режима ЧП.

Все ограничения в работе СМИ сняты, отмечается в документе.

Решение правительства Армении должно быть одобрено парламентом республики на специальном заседании в понедельник.

Ранее в понедельник единый информационный центр страны сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1039, число жертв COVID-19 увеличилось до 14 человек. Накануне сообщалось о 1013 зараженных.

По данным центра, число выздоровевших после инфекции в республике составило 211 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

В мире по состоянию на понедельник зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

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