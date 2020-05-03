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Возле берегов Японии произошло землетрясение

Возле берегов Японии произошло землетрясение
20:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Землетрясение зафиксировано у берегов Японии.

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в акватории Восточно-Китайского моря в 154 км западнее города Сацумасендай (о.Кюсю, префектура Кагосима).

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 15:54 (по Киеву) в воскресенье землетрясения имел координаты 31.34 градуса северной широты и 128.76 градуса восточной долготы.

Неподалеку от острова Крит произошло мощное землетрясение

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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Все по теме:

Япония, Землетрясение, Кюсю, Стихийное бедствие, Сацумасендай.
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