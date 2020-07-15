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Японские ученые получили антитела, нейтрализующие COVID-19

Японские ученые получили антитела, нейтрализующие COVID-19
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф
В Минздраве Японии получили антитела, нейтрализующие коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Japan Times.

Японские специалисты нашли антитела, которые нейтрализуют коронавирус во время ИФА-тестирований пассажиров, которые прилетели в аэропорт Йокогама. Речь шла о восьми гражданах.

Сейчас сотрудники Японского Минздрава проводят исследования этих антител.

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце в Минздраве Японии обнародовали результаты ИФА-тестирований граждан страны на наличие антител к коронавирусу. В самом тестировании поучаствовали такие города, как Токио, Осака и Мияги. 

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В общей сложности используя ИФА метод протестировали 7 950 человек, хотя антитела выявили только у восьми граждан.

Как сообщалось ранее, Европейский совет ввел временные исключения в законодательстве по контролю над использованием генетически модифицированных организмов. Такие послабления должны ускорить разработку вакцины от COVID-19, сообщает Совет ЕС.

15 июля в Украине выявили еще 836 новых случаев Covid-19, скончалось от осложнений болезни 15 человек, выздоровело рекордное количество больных - 977.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом за все время с начала пандемии – 147 человек.

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Все по теме:

Япония, Исследования, Ученые, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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