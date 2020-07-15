Японские ученые получили антитела, нейтрализующие COVID-19

В Минздраве Японии получили антитела, нейтрализующие коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает The Japan Times.

Японские специалисты нашли антитела, которые нейтрализуют коронавирус во время ИФА-тестирований пассажиров, которые прилетели в аэропорт Йокогама. Речь шла о восьми гражданах.

Сейчас сотрудники Японского Минздрава проводят исследования этих антител.

Как сообщалось ранее, в прошлом месяце в Минздраве Японии обнародовали результаты ИФА-тестирований граждан страны на наличие антител к коронавирусу. В самом тестировании поучаствовали такие города, как Токио, Осака и Мияги.

В общей сложности используя ИФА метод протестировали 7 950 человек, хотя антитела выявили только у восьми граждан.

Как сообщалось ранее, Европейский совет ввел временные исключения в законодательстве по контролю над использованием генетически модифицированных организмов. Такие послабления должны ускорить разработку вакцины от COVID-19, сообщает Совет ЕС.

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